Михаил Ведерников провёл установочную встречу с наставниками программы «Герои земли Псковской»

16:25, 24 июня 2025, ПАИ

Установочную встречу с наставниками региональной программы «Герои земли Псковской» провёл губернатор Михаил Ведерников сегодня, 24 июня, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Лагуткина. ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина. ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина. ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина. ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина. ПАИ









«Цель программы – подготовка компетентных специалистов из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, и самое главное в этом вопросе для наставников – оказать поддержку в начале пути. Я со своей стороны тоже стану наставником для одного из участников», – отметил глава региона.

Директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова в свою очередь подвела итоги отборочного этапа программы. «Более 300 человек подали заявки на участие на первом этапе. Около 60 % из них – действующие военнослужащие, среди них есть те, кто был награждён орденом Мужества. Второй этап – тестирование, где оценивались управленческие качества участников. По итогам двух этапов к собеседованию были допущены 143 человека и сформирован список кандидатов, набравших максимальный балл», – отметила она.

Ирина Иванова подчеркнула, что на процедуры отбора не поступило ни одной жалобы, что говорит о прозрачности системы. Уже в сентябре финалисты приступят к обучению по программе, которая состоит из трёх блоков, а также стажировки.

«Трёхсоставный подход программы обучения уже показал свою эффективность во время проведения федеральной программы. Вначале эксперты РАНХиГС проведут профориентацию для финалистов, позже будет прорабатываться связка – «наставник – наставляемый». Наставник будет помогать в развитии, рекомендуемый интервал встреч – не реже двух-трёх раз в месяц. Также будет назначено доверенное лицо для работы в постоянном режиме. Мы со своей стороны будет систематически контролировать эту работу, и в августе для наставников и доверенных лиц проведут обучающий курс», – резюмировал начальник управления государственной службы и кадров правительства Псковской области Александр Кабанов.

Напомним, что программа «Герои земли Псковской» рассчитана на год и включает четыре модуля с межмодульными периодами. В каждом модуле есть очная часть – 10 учебных дней.

Межмодульные периоды длятся не менее двух месяцев каждый. В это время слушатели будут проходить электронные курсы и вебинары на цифровой платформе Высшей школы государственного управления Президентской академии, а также стажироваться под руководством наставников. Одним из них выступит губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Имена участников кадровой региональной программы «Герои земли Псковской» станут известны в начале июля. Всего на отборочный этап программы поступило более 300 заявлений.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.