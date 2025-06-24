Псковская вокалистка победила на фестивале «Большая сцена» и получила в подарок съёмку клипа

16:25, 24 июня 2025, ПАИ

Псковская вокалистка Дарья Романова стала победительницей международного музыкального фестиваля «Большая сцена» и получила от организаторов уникальный подарок. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального комитета по культуре.

Псковичке подарили постпродакшен от столичных продюсеров – съемку видеороликов, аранжировку, продвижение в социальных сетях, профессиональную фотосессию и другие активности.

Благодаря проекту Дарья также начала сотрудничество с известным российским поэтом и композитором, заслуженным артистом России Сергеем Войтенко, песни которого исполняют Лев Лещенко, Денис Майданов и другие популярные певцы российской эстрады.

Специально для Дарьи Сергей Войтенко написал песню «Жены героев», которая станет ключевым музыкальным произведением для её выступлений на крупных площадках страны.