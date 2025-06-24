Владимир Путин поручил улучшить налоговую систему для самозанятых

07:14, 25 июня 2025, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по совершенствованию налогового режима для самозанятых. Соответствующее поручение по итогам встречи президента с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» опубликовано на сайте Кремля.

Правительство России для оптимизации налогооблажения должно провести анализ эффективности эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», а также осуществить оценку привлечения работодателями лиц с этим налоговым режимом. Предложения по совершенствованию налогового режима следует предоставить после завершения эксперимента.

Поручение должно быть исполнено до 1 ноября текущего года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава «Деловой России» Алексей Репик.