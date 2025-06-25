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Общество

Порядка 12 тысяч исполнительных документов предъявили псковские суды в электронном виде

В Псковском областном суде с докладом выступил главный судебный пристав Псковской области. Темой выступления стала цифровизация исполнительного производства и перспективы полного перехода на электронный документооборот (ЭДО) между судами и службой судебных приставов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

В своём обращении он поблагодарил судейское сообщество за активное участие в цифровой трансформации и подчеркнул высокую исполняемость судебных актов в регионе.

Особое внимание было уделено теме электронного предъявления исполнительных документов (ИД) судами.

«Именно электронный формат позволяет значительно повысить скорость исполнения судебных решений, исключить риск утраты или подделки документов, сократить финансовые и трудовые затраты», - отметил руководитель регионального управления ФССП.

За первые 5 месяцев текущего года суды Псковской области в электронном виде предъявили около 12 тысяч исполнительных документов - это порядка 19% от общего объема. Среди лидеров по цифровому взаимодействию названы Стругокрасненский, Пушкиногорский, Дедовический, Опочецкий и Псковский районные суды, а также мировые судьи участков №№ 15, 18, 20, 24 и 37.

«Переход на ЭДО - это наш общий вклад в повышение эффективности государственной системы исполнения судебных решений», - подчеркнул главный судебный пристав региона.

Завершая выступление, он выразил надежду на поддержку председателей судов и дальнейшее развитие цифрового взаимодействия.

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