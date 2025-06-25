Михаил Ведерников рассказал о псковичах, участвовавших в защите Бреста от немецких захватчиков

08:20, 25 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разместил в своём телеграм-канале новое видео в рубрике «Родина Знамени Победы». Выпуск посвящён двум важнейшим годовщинам Великой Отечественной войны – её началу и завершению.

«Последняя декада июня – время годовщин двух важных событий в истории Великой Отечественной войны. Это 22 июня, день нападения фашистской Германии на СССР, и 24 июня, день проведения первого Парада Победы в 1945 году», – сказал он.

По словам главы региона, одними из первых, кто дал отпор фашистам в 1941 году, стали защитники Брестской крепости. «Их героизм навсегда вошел в историю. Они продержались в окружении более месяца, без какой-либо связи с командованием или поддержки извне. Впоследствии было учреждено даже уникальное звание «Крепость Героев», которое подчеркивало исключительность брестских событий», – рассказал губернатор.

Как минимум двое жителей Пскова сражались тогда в Бресте. «Это Ефим Фомин, выпускник Псковской окружной советской партийной школы. Он возглавлял оборону одного из входов в крепость, Холмских ворот. 30 июня тяжело раненный, он был схвачен и расстрелян гитлеровцами. А также Матвей Яковлев, выпускник Псковского землестроительного техникума, ветеран финской военной кампании. Про него известно, что он принял один из первых ударов фашистов и был тяжело ранен 22 июня. Его успели доставить в госпиталь внутри крепости, и перед смертью на стене каземата он написал своей кровью «Умираю за Родину», – сказал Михаил Ведерников.

Второй дате посвящено открытие иммерсивного музея под открытым небом на Красной площади. Речь идёт о 80-летии с момента проведения первого Парада Победы 24 июня 1945 года.

«Это одно из самых ярких и значимых событий в мировой истории. Кадры со знаменами фашистов, которые бросали к мавзолею, известны всем и впечатляют до сих пор. Ведь на момент записи это был один из первых цветных фильмов Советского Союза. В наших архивах и библиотеках хранятся данные о 70 жителях Псковской земли, которые принимали участие в том параде», – отметил глава региона.

В их числе Михаил Васильев, который в 2005 году был занесен в Книгу почёта Пскова за особые заслуги перед Отечеством; Борис Боровко, лётчик 1-й гвардейской Сталинградской штурмовой авиадивизии; Виктор Гриднев, один из освободителей Невеля, который после войны больше 20 лет служил в 76-й дивизии; Иван Васягин, который после войны возглавил Великолукскую областную типографию и получил звание Героя Социалистического Труда.

Иммерсивный музей в Москве будет работать несколько дней. Экскурсию проводит художественный руководитель музея, народный артист России Игорь Угольников.