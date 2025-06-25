Кубок СЗФО по мотокроссу пройдёт в Псковской области

10:40, 25 июня 2025, ПАИ

Кубок Северо-Западного федерального округа по мотокроссу пройдёт в деревне Третьяково на трассе «Берёзовый хутор» в Псковской области 5 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы соревнований.

Соревнования пройдут в десяти соревновательных классах и одном показательном, где выступят мальчики от шести до восьми лет.

5 июля в 9:00 начнутся тренировки и квалификационные заезды, а в 11:30 стартует первая серия заездов.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 2 июля.

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