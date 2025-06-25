Кубок СЗФО по мотокроссу пройдёт в Псковской области
Кубок Северо-Западного федерального округа по мотокроссу пройдёт в деревне Третьяково на трассе «Берёзовый хутор» в Псковской области 5 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы соревнований.
Соревнования пройдут в десяти соревновательных классах и одном показательном, где выступят мальчики от шести до восьми лет.
5 июля в 9:00 начнутся тренировки и квалификационные заезды, а в 11:30 стартует первая серия заездов.
Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 2 июля.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Межрегиональный этап всероссийских соревнований по пляжному волейболу проходит в Пскове