Псковичи участвуют в первенстве Белоруссии по академической гребле
Псковичи Артемий Усанов и Владислав Забродин принимают участие в открытом первенстве Белоруссии по академической гребле. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер гребцов Сергей Николаев.
Соревнования проводятся среди юниоров и юниорок до 23 лет и юношей и девушек до 19 лет.
Сегодня, 25 июня, в программе отборочные и четвертьфинальные заезды в одиночках и двойках без рулевого.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Следующим соперником великолукского боксёра Шехова станет непобеждённый аргентинец Руиз
Межрегиональный этап всероссийских соревнований по пляжному волейболу проходит в Пскове