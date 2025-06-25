Псковичи участвуют в первенстве Белоруссии по академической гребле

15:27, 25 июня 2025, ПАИ

Псковичи Артемий Усанов и Владислав Забродин принимают участие в открытом первенстве Белоруссии по академической гребле. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер гребцов Сергей Николаев.

Соревнования проводятся среди юниоров и юниорок до 23 лет и юношей и девушек до 19 лет.

Сегодня, 25 июня, в программе отборочные и четвертьфинальные заезды в одиночках и двойках без рулевого.

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