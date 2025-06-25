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Спорт

Псковичи участвуют в первенстве Белоруссии по академической гребле

Псковичи Артемий Усанов и Владислав Забродин принимают участие в открытом первенстве Белоруссии по академической гребле. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер гребцов Сергей Николаев.

Фото: Федерация гребного спорта России

Соревнования проводятся среди юниоров и юниорок до 23 лет и юношей и девушек до 19 лет.

Сегодня, 25 июня, в программе отборочные и четвертьфинальные заезды в одиночках и двойках без рулевого.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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