Россельхознадзор восстановил доступ к компоненту «Меркурий» в ограниченном режиме
Россельхознадзор продолжает восстановление штатной работы компонентов ФГИС «ВетИС», сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
На данный момент действуют компоненты «Тор», «Ирена», «Икар», «Цербер», «Паспорт», eCert, «Дюма»,«Гален», «Хорриот». Сегодня также пользователям открыли доступ к компоненту «Аргус», с помощью которого обеспечивается ввоз, вывоз и транзит партий товаров и животных через госграницу.
Кроме того, сегодня был запланирован запуск веб-интерфейса компонента «Меркурий» с ограниченной производительностью.
Система продолжит работу в аварийном режиме, доступ пользователям будет предоставляться поэтапно.
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