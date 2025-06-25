Россельхознадзор восстановил доступ к компоненту «Меркурий» в ограниченном режиме

20:17, 25 июня 2025, ПАИ

Россельхознадзор продолжает восстановление штатной работы компонентов ФГИС «ВетИС», сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

На данный момент действуют компоненты «Тор», «Ирена», «Икар», «Цербер», «Паспорт», eCert, «Дюма»,«Гален», «Хорриот». Сегодня также пользователям открыли доступ к компоненту «Аргус», с помощью которого обеспечивается ввоз, вывоз и транзит партий товаров и животных через госграницу.

Кроме того, сегодня был запланирован запуск веб-интерфейса компонента «Меркурий» с ограниченной производительностью.

Система продолжит работу в аварийном режиме, доступ пользователям будет предоставляться поэтапно.