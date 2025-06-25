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Общество

Реставраторы приступили к отделочным работам внутри Троицкого собора

Реставраторы приступили к отделочным работам внутри Серафимовского придела Свято-Троицкого кафедрального собора. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Специалисты уже выполнили укрепление фундаментов, стен и сводов. Подрядная организация также провела реставрацию кладки, сшивку трещин, вычинку и реставрацию швов.

«Масштабная реставрация проводится впервые. Выполнены работы по демонтажу полов до уровня исторических. Сохранившиеся плиты будут отреставрированы и уложены заново. Впервые в новейшее время специалисты получили доступ к подземным галереям. С древнейших времён известно об устроенных там усыпальницах псковских князей», – отметили реставраторы.

Работа проводилась при участии археологов, авторского надзора и организаций, контролирующих качество выполняемых работ.

Церковь во имя преподобного Серафима Саровского устроена на нижнем ярусе собора. За её алтарем находится ещё одна древняя усыпальница. Иконостас придела в 1988 году создан при участии иконописца архимандрита Зинона.

К осени этого года специалисты планируют завершить реставрацию Серафимовского придела.

Ранее сообщалось, что мастерская по обработке камня для замены кладки Троицкого собора расположилась прямо под его стенами.

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