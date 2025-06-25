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Общество

ФАС выдала предостережение Wildberries из-за счетов продавцов в дочернем банке

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение маркетплейсу Wildberries, который обязал продавцов открывать счета в одноимённом банке. Об этом пишет РБК со ссылкой на регулятор.

Маркетплейс обновил оферту, указав, что с 30 июня текущего года новая регистрация продавцом будет невозможна без открытия счёта в «Вайлдберриз Банке». Кроме того, без требуемой операции будет ограничен доступ к личным кабинетам предпринимателей, ранее присоединившихся к маркетплейсу.

Планируемое поведение компании может содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции, пояснили в ФАС. Если маркетплейс в дальнейшем продолжит противоправное поведение, то служба примет меры антимонопольного реагирования.

В свою очередь, в пресс-службе компании сообщили, что изучат предостережение, как только оно поступит, и что обязать открывать счета для регистрации на платформе планируют только для проверки новых продавцов, так как банк обладает доступом к информационным базам для более тщательной проверки.

«У продавца нет обязательств по использованию открытого в «Вайлдберриз Банке» счёта, для работы на платформе продавец может использовать расчётный счёт в любом другом российском банке, в котором он обслуживается, а также закрыть этот счёт после регистрации», – пояснили в компании.

Также в пресс-службе маркетплейса добавили, что если счёт не открыт, то личный кабинет блокировать не будут. Кроме того, для уже работающих на площадке продавцов открытие счёта не является необходимостью.

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