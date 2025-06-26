Семейный праздник в честь Дня молодёжи пройдёт в Пскове

13:59, 26 июня 2025, ПАИ

Семейный праздник в честь Дня молодёжи пройдёт в Пскове под открытым небом у Ольгинского моста, напротив Театра кукол, 28 июня. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Для детей подготовили развлечения, спортивные соревнования и сюрпризы, включая участие ростовых кукол. Ресурсный центр всероссийского проекта «Навигаторы детства» организует встречу с психологом, рисуночные тесты, спортивную викторину и интерактивную площадку «Город будущего глазами молодёжи».

Региональное отделение «Движения первых» откроет на площадке празднования зону больших спортивных игр. Псковское отделение Российского Красного Креста обучит навыкам оказания первой помощи. Псковское отделение ВСКС представит боевую одежду пожарного, пожарное снаряжение и оборудование для высотных работ. Псковское отделение Российских студенческих отрядов предложит разнообразные активности для детей под руководством профессиональных вожатых, к которым могут присоединиться и родители.

Вход свободный, возрастных ограничений нет. Праздник пройдёт с 15:30 до 17:30.

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