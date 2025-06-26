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Общество

Наркозависимым помогают вернуться к нормальной жизни в Псковской области

О работе реабилитационного центра для наркозависимых, созданного благотворительным фондом «Диакония», который работает в деревне Пошитни Псковской области, рассказали «АиФ-Псков».

Фото: «АиФ-Псков»

Центр основан в 2008 году. За это время он помог около 3 500 человек. 900 из них не вернулись к употреблению наркотиков. Курс длится от шести месяцев.

Среди подопечных центра Игорь из Донецка, который начал употреблять наркотики во время боевых действий. После череды жизненных потрясений и ДТП решил изменить жизнь. Роман из Новгородской области потерял контроль над употреблением после тяжёлых жизненных обстоятельств. Он прошёл полный курс реабилитации в центре «Диакония» и сейчас находится на этапе ресоциализации. Андрей, бывший пациент, теперь работает консультантом в этом самом центре.

Программа реабилитации включает трудотерапию, психологическую помощь, духовное окормление и строгий распорядок дня. Поступление в центр добровольное. Первый месяц пациенты должны обходиться без телефонов. По окончании реабилитации им оказывают помощь в ресоциализации в Санкт-Петербурге.

Телефон горячей линии: 8-800-600-16-93 (круглосуточно, бесплатно).

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