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Псковские футболистки участвуют в финале всероссийского турнира «Кожаный мяч»

Футболистки клуба «Псков» участвуют в финале всероссийского турнира «Кожаный мяч – Лига юных футболистов» среди девочек 2010-2011 годов рождения, который проходит в Ессентуках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе команды.

Фото: пресс-служба ФК «Псков»

В соревнованиях участвует 21 команда, разделённая на шесть подгрупп. В группе E псковичкам противостояли «Триумф» из Ивановской области и «Звезда» из Марий Эл. «Псков» выиграл у «Звезды» со счётом 6:1 и обыграл «Триумф» – 4:0, получив путёвку в 1/4 финала.

Матч плей-офф псковские футболистки проведут 28 июня.

Тренирует команду Елена Колышева.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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