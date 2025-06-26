Псковские футболистки участвуют в финале всероссийского турнира «Кожаный мяч»

17:43, 26 июня 2025, ПАИ

Футболистки клуба «Псков» участвуют в финале всероссийского турнира «Кожаный мяч – Лига юных футболистов» среди девочек 2010-2011 годов рождения, который проходит в Ессентуках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе команды.

В соревнованиях участвует 21 команда, разделённая на шесть подгрупп. В группе E псковичкам противостояли «Триумф» из Ивановской области и «Звезда» из Марий Эл. «Псков» выиграл у «Звезды» со счётом 6:1 и обыграл «Триумф» – 4:0, получив путёвку в 1/4 финала.

Матч плей-офф псковские футболистки проведут 28 июня.

Тренирует команду Елена Колышева.

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