​Елисей Гречкосей наступил по народному календарю

07:01, 27 июня 2025, ПАИ

Еврейский пророк Элиша (в русской традиции – Елисей) был сыном зажиточного пахаря. По преданию, Илья-пророк призвал его к себе и сделал своим помощником. После смерти учителя Елисей и сам стал пророчествовать. Он занимался этим в течение 65 лет, при шести израильских царях, говоря правителям всю правду, обличая нечестие и идолопоклонство. Елисей умер в глубокой старости, в возрасте около 100 лет, пишет calend.ru.

С именем пророка связывали много чудес: исцеление больных и воскрешение умерших, умножение елея и хлебного зерна. В то же время Елисей нередко изображается человеком жестким и даже жестоким. Так, однажды он проклял малых детей лишь за то, что они дразнили его; насмешников тут же разорвали две медведицы, вышедшие из лесу.

На Руси на Елисея продолжали сеять гречиху. Этим занимались обычно в ясную и сухую погоду. «Коли пыль на бороне, то и блин на решете», – говорили крестьяне. Гречиха была крайне важной культурой для русского народа. О ней даже складывали особые пословицы и поговорки: «Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной – отец наш родной».

Хотя сеяли гречиху в сухое поле, после посева нужен был дождь – чтобы быстрее семена проросли. Для этого люди заклинали крапиву, просили ее обжечь небеса, чтобы оттуда хлынул ливень. Но дождя ждали только на следующий день: ведь если зарядит на Елисея, это предвещает еще долгих семь недель сырой погоды.

В этот день также принято было освящать новую одежду, чтобы она не принесла своему хозяину несчастий. Так же поступали с чужой одеждой, доставшейся в дар или в наследство. Конечно, люди не ждали целый год до Елисеева дня, чтобы освятить все обновки. Ритуал совершали только с вещами, купленными после Нового года и надетыми не более трех раз, а также с нарядами, в которых человек чувствовал себя неуютно.