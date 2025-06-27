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Общество

До +23 градусов ожидается в Псковской области 28 июня

28 июня в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 2-5 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +8...+13 градусов, днем +18...+23 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.

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