До +23 градусов ожидается в Псковской области 28 июня

10:36, 27 июня 2025, ПАИ

28 июня в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 2-5 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +8...+13 градусов, днем +18...+23 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.