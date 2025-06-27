Отборочные этапы «Семейной зарницы» стартовали в России

12:31, 27 июня 2025, ПАИ

Отборочные этапы «Семейной зарницы», организованной государственным фондом «Защитники Отечества», «Движением первых», «Юнармией» и центром «Воин», начались в регионах России. Об этом ПАИ сообщили в Центре управления регионом.

Наставниками команд выступят ветераны специальной военной операции. По словам статс-секретаря, заместителя министра обороны России, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, такой формат игры будет востребованным и популярным. Из каждого региона выберут одну семейную команду, состоящую из родителей и детей 12–16 лет.

Как отметил председатель правления «Движения первых», Герой России Артур Орлов, в нынешнем году, объявленном президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, а также в год 80-летия Великой Победы патриотические проекты, включая «Семейную зарницу», «Зарницу 2.0» и «Хранители истории», приобретают особую значимость. Он подчеркнул, что любовь к Родине формируется в семье, а проект способствует развитию патриотического воспитания и популяризации семейных ценностей.

В июле пройдёт заочный этап, где участники представят творческие видеовизитки и продемонстрируют знания основ государственности и военной истории России. По итогам отбора 24 команды из регионов выйдут в финал, который состоится в сентябре. Финалисты пройдут испытания: «Путь защитника», военно-тактическую игру и творческий конкурс. Подготовку команд организуют ветераны СВО, отобранные фондом «Защитники Отечества».

Начальник главного штаба «Юнармии», Герой России Владислав Головин отметил, что «Семейная зарница» объединяет поколения, укрепляет связь между родителями и детьми, позволяет детям проявить навыки начальной военной подготовки. По его словам, проект воспитывает ответственность, командный дух и уважение, укрепляет семейные традиции и вдохновляет на добрые дела.

Идею проведения «Семейной зарницы» в Год защитника Отечества и её ежегодного проведения предложила Анна Цивилева на заседании всероссийского организационного комитета «Победа». Предложение поддержал Владимир Путин.