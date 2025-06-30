Дела сердечные: зачем лечить гипертонию, почему давление может скакать в течение дня и что подарить на 30-летие

21:35, 30 июня 2025, ПАИ

Почему так много людей страдают гипертонией, в каком возрасте развивается это заболевание, что может произойти, если игнорировать симптомы и назначение врача, почему давление может скакать в течение дня и что лучше подарить на 30-летие? На эти и другие вопросы ответили и. о. заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения – первый заместитель главного врача Псковской городской поликлиники Альбина Ханбабаева и и. о. заместителя главного врача по лечебной части Псковской городской поликлиники врач-терапевт Михаил Жуков в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Подкралась незаметно

– Артериальная гипертония возглавляет список заболеваний в нашей стране.

Альбина Ханбабаева (А. Х.): Россия относится к странам с очень высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Смертность от гипертонической, ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний стоит на первом месте.

– У многих людей с гипертонией не очень серьёзное отношение к терапии. Почувствуют себя лучше и перестают пить таблетки.

Михаил Жуков (М. Ж.): Это достаточно серьёзная проблема. Гипертония редко даёт яркую симптоматику, чаще всего заболевание протекает очень тихо, исподволь. Пациент пьёт таблетки, а в какой-то момент начинает думать: раньше было высокое давление, голова кружилась, а сейчас и без них нормально, зачем я буду травиться этой химией? Мол, печень посажу, и всё будет очень плохо. Вот и получается, что врач специально разбирался в ситуации, чтобы всё сбалансировать для максимального эффекта при минимуме препаратов, а пациент перестаёт следовать назначению. И его, вроде, ничего не беспокоит.

А. Х.: Это мнимое благополучие, в начале гипертоническая болезнь протекает бессимптомно. Цифры высокого давления обнаруживаются случайно – на каких-то медосмотрах, одноразовых измерениях. Далеко не все в 30-40 лет контролируют давление, поэтому и кажется, что всё хорошо. А это заболевание через 5–10 лет приводит к необратимым изменениям, и для их профилактики нужно вовремя начинать терапию, чтобы потом не приходилось лечить.

– Что может произойти, если игнорировать симптомы и назначение врача?

А. Х.: Самые тяжёлые осложнения – инфаркты, инсульты. Если после инфарктов благодаря стентированию пациенты чувствуют себя достаточно комфортно, то после инсультов бывает по-разному.

М. Ж.: Кто-то за счёт реабилитации восстанавливается почти полностью, а у другого неврологический дефицит может нарушить двигательные и речевые функции. Человек просто лежит, не ходит и не говорит.

А. Х.: Таких пациентов видят только участковые врачи и родственники, которые знают, насколько сложно ухаживать за лежачим, и не все готовы к такой ответственности. А некоторые больные вообще одиноки. И это очень грустно. Поэтому так важно обращать внимание на своё давление и следить за уровнем холестерина, потому что при высоких цифрах давления сосуды более подвержены атеросклерозу.

Профилактика и терапия

– В каком возрасте развивается гипертония?

М. Ж.: Гипертоническая болезнь может стартовать в любом возрасте. Чаще всего мы выявляем её у 40–50-летних, но сейчас можно встретить и в 18, и в 20, и в 25 лет. Особенно часто у мужчин с повышенным эмоциональным фоном, курящих и злоупотребляющих алкоголем. Также факторы риска – ожирение и гиподинамия. Поэтому очень важно следить за весом и давать организму посильную физическую нагрузку. Гиподинамия часто становится причиной ожирения, само по себе некомфортного для организма, которому приходится прокачивать кровью очень большой объём. А это испытание для сердечно-сосудистой системы, не говоря уже о курении и алкоголе. Наш организм все такие испытания очень тяжёло переносит. И чем больше мы по нему бьём, тем ему хуже. У каждого человека свой уровень выносливости, но неблагоприятный исход заболевания раньше или позже неизбежен. Так что необходима профилактика здесь и сейчас.

– Можно ли сказать, что гипертония помолодела?

А. Х.: Да. Сейчас молодых гипертоников больше, чем 10 лет назад. Причины – курение, энергетики, постоянный стресс. Но у молодых заболевание лучше поддаётся терапии, потому что нет ещё осложнений, поражения органов. Сразу есть эффект, и маленькими дозами препаратов мы можем держать этот эффект годами. Главное – продолжать терапию. Сложно объяснить 30-летнему парню, что ему нужно принимать препараты всю жизнь, он очень тяжело это воспринимает. Но мы пытаемся донести до сознания, что если это делать сейчас маленькими дозами, не придётся лечить большими, как его родителей, бабушек и дедушек, у которых не было профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

– Получается, что тонометр – отличный подарок на 30-летие. И какой следует предпочесть?

М. Ж.: В принципе они все хорошие. Дома удобно пользоваться полуавтоматическими или полностью автоматическими, новые приборы работают без погрешностей. Тонометры на запястье дают определённую погрешность, но они удобны для людей, у которых полные предплечья и поэтому плохо держится манжета. Главное следовать определённым правилам измерения давления. Нужно спокойно, в тишине и молча посидеть 5–10 минут. Ноги не скрещиваем, ничем не занимаемся, ни о чём не думаем, мерно дышим и успокаиваемся. Манжетку накладываем на пару пальцев выше локтевого сгиба, рука не на весу. При первых замерах смотрим давление на обеих руках и в дальнейшем меряем по той, что показывает более высокое давление. Разница должна быть не более десяти единиц. Если больше – повод сходить к врачу, так как это признак определённых заболеваний. Некоторые любят мерить давление по пять раз и выводить среднее. Это некорректно. Одного раза на каждой руке совершенно достаточно.

Скачки и таблетки

– Почему давление может скакать в течение дня?

А. Х.: Если пациент с гипертонической болезнью проходит терапию, значит ему не хватает препаратов и нужно откорректировать лечение. Пациенту без гипертонической болезни следует заполнить дневник артериальной гипертензии, чтобы понимать, в какое время суток чаще всего повышается давление, и тогда уже определяться с препаратами. Давление должно быть стабильным всегда.

М. Ж.: Упомянем дневник давления. Когда вы идёте к врачу, обязательно возьмите с собой записи по верхнему и нижнему давлению и пульсу. Хотя бы за три-четыре дня – уже неплохо, чтобы специалист мог бы что-то оценить. Не надейтесь на память – обычно она подводит. И ещё одно замечание. Ночной храп у людей с лишним весом может вызывать утреннее повышение давления, которое в течение дня нормализуется. Здесь мы говорим о вторичной гипертонической болезни, которая вызвана нарушением дыхания. Такие пациенты идут к лору, к кардиологу и убирают первопричину.

А. Х.: Но пока убирается первопричина, давление нужно корректировать терапией, так как его обязательно надо держать в целевых значениях независимо от причины повышения. И пока мы её ищем, принимаем препараты.

М. Ж.: Более того, сегодня около 90 % случаев гипертонии являются эссенциальными, то есть не найдена причина болезни, она просто есть. Приём препаратов блокирует те или иные процессы, которые приводят к повышению давления.

Жёсткий приём

– Гипертония – хроническое заболевание?

А. Х.: Да, если это не вторичная гипертензия, когда можно убрать первопричину. При истинной гипертонической болезни пациенты находятся на диспансерном наблюдении пожизненно. Человек приходит на приём к врачу один-два раза в год, доктор оценивает его показатели, ЭКГ, флюорографию, где видны размеры сердца, есть ли гипертрофия миокарда. Бывает, что пациент ходит с давлением 170–180 и не ощущает его. Когда мы начинаем снижать, а его необходимо снижать, человек чувствует слабость, головокружение. Не ждите, что вам будет хорошо от более низких цифр давления, если годами ходили с высоким. На адаптацию может уйти несколько месяцев, но нужно потерпеть, не бросать приём лекарств и ходить к одному и тому же доктору, а не к разным.

М. Ж.: Есть препараты примерно равнозначные друг к другу, но один доктор захочет вести на одном, а другой – на другом, а они не совмещаются друг с другом по механизму. Или тот врач выберет более мягкую терапию, а этот – порезче. Предпочтительнее, чтобы пациента вёл один специалист.

А. Х.: Не всегда с первого раза удаётся подобрать терапию. Групп препаратов очень много, и порой нужно их так комбинировать, чтобы именно данная комбинация держала давление в норме с учётом верхнего, нижнего, пульса и сопутствующей патологии. Важно всё: полный пациент или худой, курит или нет. И когда вы ходите к одному доктору, сообщая о деталях своего самочувствия, ему проще подобрать терапию. Но это достаточно долгий процесс.

– Как правильно принимать препараты?

А. Х.: Желательно ежедневно, желательно в одно и то же время. И никаких качелей – три дня пью, два не пью. От этого будет только хуже.