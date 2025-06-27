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Происшествия

15-летняя девочка пропала в Великих Луках

15-летнюю Людмилу Котельникову разыскивают в Великих Луках, сообщили ПАИ в ОМВД России по городу.

Фото здесь и далее: ОМВД России по городу Великие Луки

23 июня около 8:30 она ушла из дома № 61 на проспекте Гагарина. До настоящего времени домой девочка не пришла.

Был одета в черный топ, черную кофту с сердечком, голубые джинсы, салатовые носки, белые кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Людмилы, просят обратиться по телефонам ОМВД России по Великим Лукам: дежурная часть 8(8115)35-27-94 или +7 911 384 40 38.

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