Последние выходные июня: как провести время интересно и с пользой

23:04, 27 июня 2025, ПАИ

Как интересно и с пользой провести в Пскове предстоящие выходные, 28 и 29 июня, посоветовал глава города Борис Елкин. Рекомендации он написал в своём Telegram-канале.

Ощутить молодёжный драйв уличных видов спорта псковичи могут в скейт-парке им. А. Невского в субботу с 11:00 до 20:00.

Взглянуть на живописную природу Пскова через объектив фотографа можно будет в библиотеке им. И. И. Василёва (площадь Ленина, 3) в субботу и воскресенье с 10:00 до 20:00.

Ознакомиться с продуктами российских виноделен псковичи могут в Финском парке в субботу и воскресенье с 11:00 до 22:00.

Также жителей и гостей города приглашают отправиться в краеведческую прогулку на полуостров, образованный реками Великой, Черёхой и Многой. Отправление от отеля «Покровский» (Кузнецкая, 2) в воскресенье в 10:00.

Кроме того, псковичи могут переместиться во времена князя Довмонта на историческом фестивале, который пройдёт на Покровском углу в воскресенье с 12:00 до 21:00.

Вместе с семьёй можно присоединиться к дискотеке с красками холи в парке аттракционов «Волшебная гора» в воскресенье с 18:00 до 21:00.

«Желаю всем отлично отдохнуть и набраться сил к новой рабочей неделе!» – сказал Борис Елкин.