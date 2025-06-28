Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Котов поздравил псковскую молодёжь с праздником

С Днём молодёжи поздравил молодое поколение председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсобрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Этот праздник посвящён вам – молодым гражданам России, чьи энергия и энтузиазм служат основой для дальнейшего развития нашей Родины. Именно вам предстоит воплощать мечты в реальность и играть ключевую роль в формировании будущего страны. Вы генерируете идеи и задаёте направление прогресса», – сказал он.

По его словам, именно активность, стремление к инновациям и готовность применять новшества на практике становятся важнейшими ресурсами общего процветания.

Современная государственная политика направлена на поддержку молодёжных инициатив и объединений, на создание условий для самореализации и профессионального роста талантливых студентов и выпускников, на вовлечение неравнодушных и ответственных молодых людей в управление территориями и страной, подчеркнул спикер облсобрания.

«Будьте счастливы, созидайте, творите добро, любите жизнь и каждый день делайте её ярче и интереснее! Вперёд, навстречу новым свершениям и великим делам!» – пожелал молодёжи Александр Котов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 июня 2025

Мария Тучак: Участники «Движения первых» получают уникальные возможности для самореализации
28 июня 2025

Фестиваль «Довмонт Псковский» проходит в кремле
28 июня 2025

Кратковременные дожди и грозы пройдут в Псковской области 29 июня
28 июня 2025

Александр Котов поздравил псковскую молодёжь с праздником
28 июня 2025

Порядка 5,5 тысячи человек приняли участие в ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Псковской области
28 июня 2025

День молодёжи празднуют сегодня в Псковской области
27 июня 2025

Около 50 человек переехали в июне в Псковскую область по госпрограмме переселения соотечественников
27 июня 2025

Последние выходные июня: как провести время интересно и с пользой

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...