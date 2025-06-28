Александр Котов поздравил псковскую молодёжь с праздником

10:42, 28 июня 2025, ПАИ

С Днём молодёжи поздравил молодое поколение председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсобрания.

«Этот праздник посвящён вам – молодым гражданам России, чьи энергия и энтузиазм служат основой для дальнейшего развития нашей Родины. Именно вам предстоит воплощать мечты в реальность и играть ключевую роль в формировании будущего страны. Вы генерируете идеи и задаёте направление прогресса», – сказал он.

По его словам, именно активность, стремление к инновациям и готовность применять новшества на практике становятся важнейшими ресурсами общего процветания.

Современная государственная политика направлена на поддержку молодёжных инициатив и объединений, на создание условий для самореализации и профессионального роста талантливых студентов и выпускников, на вовлечение неравнодушных и ответственных молодых людей в управление территориями и страной, подчеркнул спикер облсобрания.

«Будьте счастливы, созидайте, творите добро, любите жизнь и каждый день делайте её ярче и интереснее! Вперёд, навстречу новым свершениям и великим делам!» – пожелал молодёжи Александр Котов.