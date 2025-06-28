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Общество

День молодёжи празднуют сегодня в Псковской области

День молодёжи празднуют сегодня, 28 июня, в Псковской области.

  • День молодежи в Псковской области
    Фото: организаторы
  • День молодежи в Псковской области
    Фото: организаторы
  • День молодежи в Псковской области
    Фото: организаторы
  • День молодежи в Псковской области
    Фото: организаторы
  • День молодежи в Псковской области
    Фото: организаторы
  • День молодежи в Псковской области
    Фото: организаторы

Праздник развернётся сразу на трёх площадках: в креативном пространстве «Лофт», в скейт-парке на улице Александра Невского и в региональном Доме молодёжи.

С 13:00 до 21:00 в Доме молодёжи (Конная, 2) будут работать интерактивные площадки, а также пройдут творческие мастер-классы, маркет молодых предпринимателей, лекции, встречи, выставки. Участники смогут увидеть создание арт-инсталляции псковских художников.

Кроме того, в Доме молодёжи развернутся площадки национальных культур и тематические мастер-классы представителей стран – участниц Международного клуба дружбы Псковской области. Завершением вечера станет «Квартирник» псковских музыкантов.

Также на площадке пройдёт встреча с топовым московским блогером Евгенией Гришечкиной. Мероприятие пройдёт в режиме диалога и завершится автограф-сессией.

С 12:00 до 20:00 в скейт-парке в сквере им. Александра Невского будут открыты турнирные площадки по семи современным видам спорта (BMX, самокат, скейт, армрестлинг, баскетбол, настольный теннис, фиджитал-спорт). Также на фестивале будут работать интерактивные площадки с граффити, автозвуком, хип-хопом и многим другим.

С 13:00 до 20:00 в креативном пространстве «Лофт» (Спортивная, 1б) состоятся фестиваль и конкурс косплея, турниры по настольным играм, квизы и мастер-классы. В 12:30 здесь пройдёт открытие арт-резиденции «Таврида. Арт».

Кроме того, с 15:30 до 17:30 под открытым небом у Ольгинского моста, напротив Театра кукол, приглашают на семейный праздник.

Напомним, День молодёжи России официально отмечается в стране в последнюю субботу июня.

Этот праздник был установлен по распоряжению первого президента РФ Бориса Ельцина 24 июня 1993 года и изначально отмечался 27 июня. 2 мая 2023 года по распоряжению президента РФ Владимира Путина празднование Дня молодёжи перенесли на последнюю субботу июня.

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