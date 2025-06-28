Псковская область подписала соглашение о сотрудничестве с Роскачеством

14:04, 28 июня 2025, ПАИ

Соглашение о сотрудничестве с руководителем Роскачества Максимом Протасовым подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей встречи. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

«Роскачество уже десять лет решает вопросы внедрения стандартов производства, передовых технологий на предприятиях нашей страны. Отдельные товары псковских производителей тоже участвуют в веерных исследованиях», – рассказал он.

На сегодняшний день Роскачество подписало соглашение уже с 54 регионами, добавил глава Псковской области.

«Я посетил ряд предприятий и вижу, насколько вы уделяете внимание качеству жизни граждан в регионе: для нас это качество процессов, качество товаров, качество услуг, качественное потребление. Поэтому для предприятий очень важно постоянно держать фокус на вопросах развития качества и эффективности», – подчеркнул Максим Протасов.

По его словам, инструменты, которые находятся в распоряжении Роскачества, – диагностика качества процессов в рамках правительственной премии области качества и мониторинговые исследования, в которых продукция Псковской области уже сейчас занимает определённую долю.

«Я уверен, что эти веерные исследования будут расширяться, а значит, качество местной продукции будет повышаться. Я не сомневаюсь в том, что продукция Псковской области сможет получить государственной знак качества, высшую награду и ту меру поддержки, которая позволяет продвигать эту продукцию и в розничных сетях, и в федеральных розничных сетях, и на экспортном рынке», – подчеркнул руководитель Роскачества.

Он пояснил, что соглашение, заключённое между правительством Псковской области и Роскачеством, предполагает чёткую дорожную карту со всеми направлениями работы, которые позволят определять, насколько ту или иную меру поддержки, оказываемую Роскачеством, стоит развивать и применять в Псковской области.