Жительница Великолукского района фиктивно зарегистрировала гражданку Таджикистана
Безработная жительница Великолукского района фиктивно зарегистрировала гражданку Таджикистана, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, в апреле в одной из деревень Великолукского района безработная 35-летняя жительница фиктивно постановила на миграционный учет гражданку Таджикистана. При этом иностранка фактически по месту регистрации не пребывала.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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