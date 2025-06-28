Жительница Великолукского района фиктивно зарегистрировала гражданку Таджикистана

17:03, 28 июня 2025, ПАИ

Безработная жительница Великолукского района фиктивно зарегистрировала гражданку Таджикистана, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в апреле в одной из деревень Великолукского района безработная 35-летняя жительница фиктивно постановила на миграционный учет гражданку Таджикистана. При этом иностранка фактически по месту регистрации не пребывала.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.