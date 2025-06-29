33 из 58 правонарушителей не обеспечили пассажиров спасжилетами на водоёмах Псковской области

23:43, 28 июня 2025, ПАИ

33 из 58 правонарушителей не обеспечили пассажиров спасжилетами на водоёмах Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам региона напомнили, что в спасательные индивидуальные жилеты должны быть одеты те, кто передвигается на водных мотоциклах, водных лыжах, вейкбордах. Также жилет необходимо надевать на беспалубных маломерных судах длиной до четырёх метров включительно и детям до 12 лет, находящимся вне судовых помещений.

При этом индивидуальные спасательные средства должны быть сертифицированы, соответствовать размеру и массе надевших их людей. В пресс-службе также напомнили, что за ненадетый или незастёгнутый жилет нарушителю грозит штраф.