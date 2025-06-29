Псковичи назвали оптимальный возраст для регистрации детей в соцсетях

11:44, 29 июня 2025, ПАИ

Опрос экономически активных жителей Пскова выявил мнение горожан о подходящем для регистрации в социальных сетях возрасте детей, сообщили ПАИ в пресс-службе сервиса SuperJob.

Большинство респондентов считают оптимальным период с 13 до 17 лет: 31 % выбрали возраст 13–15 лет, 28 % – 16–17 лет.

Женщины чаще мужчин поддерживают доступ детей 10-12 лет к социальным сетям (15 против 13 %). При этом мужчины более категоричны в запрете соцсетей для несовершеннолетних (17 % мужчин против 13 % женщин). Особенно ярко такая позиция проявляется у горожан старше 45 лет.

Реальная ситуация с наличием аккаунтов у детей показывает, что почти треть родителей (30 %) знает о профилях своих детей 7–9 лет в соцсетях. Среди родителей детей 10–12 лет этот показатель достигает 54 %, а у подростков старше 13 лет – 81 %.

Контроль со стороны родителей снижается с возрастом детей. Если лишь 5 % родителей младших школьников не следят за аккаунтами, то среди родителей 16–17-летних этот показатель достигает 51 %. Аналогичная тенденция наблюдается в вопросе ограничения времени в соцсетях (76 % родителей младших школьников и 28 % родителей старших подростков).

Безопасность в интернете остаётся приоритетом для большинства родителей: 74 % регулярно обсуждают с детьми правила безопасного поведения онлайн. Матери проявляют большую активность в таких беседах (78 % против 70 % отцов). Основные темы обсуждений – общение с незнакомцами (61 %), защита личных данных (34 %) и предостережения об опсности перехода по подозрительным ссылкам (18 %).