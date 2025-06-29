Псковские росгвардейцы почтили память партизан и подпольщиков

12:51, 29 июня 2025, ПАИ

Псковские росгвардейцы возложили цветы к мемориальной доске Герою Советского Союза Николаю Васильеву, командиру 2-й партизанской бригады, в День партизан и подпольщиков, 29 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Памятный знак был установлен в 2020 году на фасаде здания территориального управления Росгвардии, расположенного на названной в честь Николая Васильева улице. В годы Великой Отечественной войны, с 1941-го по 1943-й, Васильев возглавлял партизанскую бригаду, сформированную из жителей Псковской и Новгородской областей. Под его руководством партизаны провели ряд успешных операций, в том числе переправку весной 1942 года через линию фронта продовольственного обозa в блокадный Ленинград.

В завершение церемонии участники митинга почтили память погибших партизан и подпольщиков минутой молчания.