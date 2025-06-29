На фестивале «Западные ворота» представили программу первого сеанса внеконкурсного короткого метра
Фестиваль «Западные ворота» представляет программу короткометражных фильмов, не вошедших в основной конкурс, но заслуживающих внимания зрителей. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Семь работ молодых режиссёров из России и Армении вошли в первый сеанс. Гости смогут посмотреть короткометражки «Цвиток» (Россия, 2024), «#чейнлеттер» (Армения – Россия, 2024), «Праздник» (Россия, 2024), «Зуб даю» (Россия, 2024), «Шпиль» (Россия, 2024), «Незваные гости» (Россия, 2024), «неВечные» (Россия, 2024).
Подробности о фильмах можно узнать в карточках.
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Фото: Фото: Международный фестиваль «Западные ворота»
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Фото: Фото: Международный фестиваль «Западные ворота»
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Фото: Фото: Международный фестиваль «Западные ворота»
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Фото: Фото: Международный фестиваль «Западные ворота»
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Фото: Фото: Международный фестиваль «Западные ворота»
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Фото: Фото: Международный фестиваль «Западные ворота»
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Фото: Фото: Международный фестиваль «Западные ворота»
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Фото: Фото: Международный фестиваль «Западные ворота»
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На фестивале «Западные ворота» представили программу первого сеанса внеконкурсного короткого метра