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Общество

На фестивале «Западные ворота» представили программу первого сеанса внеконкурсного короткого метра

Фестиваль «Западные ворота» представляет программу короткометражных фильмов, не вошедших в основной конкурс, но заслуживающих внимания зрителей. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Семь работ молодых режиссёров из России и Армении вошли в первый сеанс. Гости смогут посмотреть короткометражки «Цвиток» (Россия, 2024), «#чейнлеттер» (Армения – Россия, 2024), «Праздник» (Россия, 2024), «Зуб даю» (Россия, 2024), «Шпиль» (Россия, 2024), «Незваные гости» (Россия, 2024), «неВечные» (Россия, 2024).

Подробности о фильмах можно узнать в карточках.

  • Представлена программа первого сеанса короткого метра вне конкурса на фестивале «Западные ворота»
    Фото: Фото: Международный фестиваль «Западные ворота»
  • Представлена программа первого сеанса короткого метра вне конкурса на фестивале «Западные ворота»
    Фото: Фото: Международный фестиваль «Западные ворота»
  • Представлена программа первого сеанса короткого метра вне конкурса на фестивале «Западные ворота»
    Фото: Фото: Международный фестиваль «Западные ворота»
  • Представлена программа первого сеанса короткого метра вне конкурса на фестивале «Западные ворота»
    Фото: Фото: Международный фестиваль «Западные ворота»
  • Представлена программа первого сеанса короткого метра вне конкурса на фестивале «Западные ворота»
    Фото: Фото: Международный фестиваль «Западные ворота»
  • Представлена программа первого сеанса короткого метра вне конкурса на фестивале «Западные ворота»
    Фото: Фото: Международный фестиваль «Западные ворота»
  • Представлена программа первого сеанса короткого метра вне конкурса на фестивале «Западные ворота»
    Фото: Фото: Международный фестиваль «Западные ворота»
  • Представлена программа первого сеанса короткого метра вне конкурса на фестивале «Западные ворота»
    Фото: Фото: Международный фестиваль «Западные ворота»

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