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Общество

В Пыталовском районе директора управляющей компании наказали за ненадлежащее содержание дома

Прокуратура Пыталовского района провела проверку исполнения жилищного законодательства в одном из многоквартирных домов. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что подвальное помещение дома захламлено и затоплено канализационными стоками, а оконные блоки в подъездах в неудовлетворительном состоянии, сообщает ПАИ пресс-служба прокуратуры Пыталовского района.

Также специалисты выявили разрушение штукатурного слоя на стенах в подъездах – это свидетельствует о нарушении сроков ремонта, установленных правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.

По результатам проверки в отношении генерального директора управляющей организации возбудили дело об административном правонарушении. Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области признал руководителя виновным и назначил ему административное наказание.

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