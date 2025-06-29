В Пыталовском районе директора управляющей компании наказали за ненадлежащее содержание дома

17:10, 29 июня 2025, ПАИ

Прокуратура Пыталовского района провела проверку исполнения жилищного законодательства в одном из многоквартирных домов. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что подвальное помещение дома захламлено и затоплено канализационными стоками, а оконные блоки в подъездах в неудовлетворительном состоянии, сообщает ПАИ пресс-служба прокуратуры Пыталовского района.

Также специалисты выявили разрушение штукатурного слоя на стенах в подъездах – это свидетельствует о нарушении сроков ремонта, установленных правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.

По результатам проверки в отношении генерального директора управляющей организации возбудили дело об административном правонарушении. Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области признал руководителя виновным и назначил ему административное наказание.