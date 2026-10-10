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Общество

На стройплощадках в Пскове выявили двоих граждан, не вставших на воинский учёт

Очередной рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга, прошёл на псковских стройплощадках. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону провели оперативно-профилактические мероприятия по выявлению мужчин, прибывших из-за рубежа и получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт.

В результате проверено 120 человек. Среди них обнаружено двое граждан призывного возраста, которые не состояли на воинском учёте. Их доставили в военный комиссариат для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учёт.

Всем гражданам разъяснены правовая ответственность за нарушение миграционного законодательства и право поступления на военную службу по контракту либо трудоустройства в качестве гражданского персонала в Вооружённых Силах РФ.

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