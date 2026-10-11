Пьяный водитель врезался в опору освещения в Псковском районе

09:14, 11 октября 2026, ПАИ

Водитель автомобиля Lada Granta, по предварительным данным находившийся в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на опору уличного освещения в деревне Логозовичи Псковского района, сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX













В результате ДТП водитель оказался зажат в искорёженном автомобиле. Спасатели АСС с помощью гидравлического инструмента извлекли пострадавшего и передали бригаде медицины катастроф для госпитализации.

Обстоятельства происшествия выясняются.