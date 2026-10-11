Пьяный водитель врезался в опору освещения в Псковском районе
Водитель автомобиля Lada Granta, по предварительным данным находившийся в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на опору уличного освещения в деревне Логозовичи Псковского района, сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
В результате ДТП водитель оказался зажат в искорёженном автомобиле. Спасатели АСС с помощью гидравлического инструмента извлекли пострадавшего и передали бригаде медицины катастроф для госпитализации.
Обстоятельства происшествия выясняются.