Где на Северо-Западе сконцентрируются дождевые облака, рассказали синоптики

07:21, 30 июня 2025, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе на неделе, рассказали в метеоцентре «Фобос».

Массивы фронтальной облачности будут смещаться, сообщили синоптики. При этом самые плотные дождевые облака сконцентрируются на востоке и севере региона. Отметим, что Псковская область находится на юго-западе СЗФО.

Днём в северных районах температура составит от +8 до +13 градусов, на юге столбики термометров покажут от +17 до +22 градусов.

Напомним, что из-за штормов и ливней в Псковской области энергетики перешли на особый режим работы. Из-за непогоды в 47 населённых пунктах в Пыталовском районе отключено электроснабжение. В Псковском районе без электричества оказалось более двух десятков населённых пунктов. Также из-за шквалистого ветра без света остались жители Опочецкого района, а в Пскове в Финском парке упало дерево. Кроме того, отключения электроэнергии и повреждение деревьев наблюдаются в Локнянском и Стругокрасненском районах. Сложная метеообстановка также в Великолукском районе.

Согласно прогнозам синоптиков, дожди и грозы пройдут на территории региона и сегодня, 30 июня.