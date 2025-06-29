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Общество

В Псковской области энергетики перешли на особый режим работы из-за штормов и ливней

Энергетики в Псковской области перешли на особый режим работы из-за штормов и ливней, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

«В Псковской и Новгородской областях шторм, грозы и ливни. Ветер вырывает деревья с корнями – завалены дороги и просеки ЛЭП. Псковский и новгородский филиалы компании «Россети Северо-Запад» работают в особом режиме», – говорится в сообщении.

Энергетики работают в круглосуточном режиме. В смене 106 бригад, задействовано 106 единиц техники.

Чтобы добраться до мест повреждений, энергетики расчищают дороги и трассы ЛЭП от поваленных деревьев. Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий стихии, отметили в «Россетях».

Специалисты сетевой компании также обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. В частности, запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Ранее сообщалось, что в Псковской области энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды.

Напомним, из-за непогоды в 47 населённых пунктах в Пыталовском районе отключено электроснабжение. В Псковском районе без электричества оказалось более двух десятков населённых пунктов. Также из-за шквалистого ветра без света остались жители Опочецкого района, а в Пскове в Финском парке упало дерево. Кроме того, отключения электроэнергии и повреждение деревьев наблюдаются в Локнянском и Стругокрасненском районах. Сложная метеообстановка также в Великолукском районе.

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