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Общество

Греф предложил ввести в школах России обязательный предмет по кибербезопасности

В школах России стоит ввести обязательный предмет по кибербезопасности. Такую инициативу руководитель Сбербанка Герман Греф озвучил в ходе годового собрания акционеров.

Фото: ПАИ

«Обязательный предмет должен быть – кибербезопасность, безопасность использования цифровых технологий», – сказал Герман Греф.

Нынешний школьный курс информатики не имеет ничего общего с цифровыми навыками, которые являются необходимыми в современном мире, считает глава Сбербанка.

Он также добавил, что невозможно получить образование, которое будет кормить до конца жизни. «Мы должны учиться каждый день и быть гибкими», – подытожил Герман Греф.

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