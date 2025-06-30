Греф предложил ввести в школах России обязательный предмет по кибербезопасности

16:21, 30 июня 2025, ПАИ

В школах России стоит ввести обязательный предмет по кибербезопасности. Такую инициативу руководитель Сбербанка Герман Греф озвучил в ходе годового собрания акционеров.

«Обязательный предмет должен быть – кибербезопасность, безопасность использования цифровых технологий», – сказал Герман Греф.

Нынешний школьный курс информатики не имеет ничего общего с цифровыми навыками, которые являются необходимыми в современном мире, считает глава Сбербанка.

Он также добавил, что невозможно получить образование, которое будет кормить до конца жизни. «Мы должны учиться каждый день и быть гибкими», – подытожил Герман Греф.