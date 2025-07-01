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Общество

Максимальное за всю историю количество выпускников окончили Псковский медколледж в этом году

В Псковском медицинском колледже вручили дипломы выпускникам. В этом году самый большой выпуск за всю историю колледжа — более 300 выпускников, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото Псковского медколледжа

«Вы выбрали одну из самых благородных профессий — профессию медика. Теперь у вас в руках ключи от здоровья людей, и мы уверены, что вы будете использовать их с честью и достоинством. Каждый из вас способен сделать мир лучше, помогая людям, леча их недуги и даря надежду. Пусть ваша карьера будет успешной и полной вдохновения! Желаем вам здоровья, верных друзей и жизненных успехов. Не забывайте, что ваше призвание — это не только работа, но и миссия, которая требует от вас мудрости, сострадания и любви к людям», — обратилась к выпускникам министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко.

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