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Общество

2 июля в Псковской области проверят системы оповещения населения

2 июля в Псковской области пройдёт плановая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

В 8:00 (региональный уровень) и 8:10 (муниципальный уровень) заработают электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем. Затем будет передано речевое сообщение «Техническая проверка».

В 12:00 будет проведена проверка работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.

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2 июля в Псковской области проверят системы оповещения населения

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