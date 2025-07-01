2 июля в Псковской области проверят системы оповещения населения

14:24, 01 июля 2025, ПАИ

2 июля в Псковской области пройдёт плановая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

В 8:00 (региональный уровень) и 8:10 (муниципальный уровень) заработают электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем. Затем будет передано речевое сообщение «Техническая проверка».

В 12:00 будет проведена проверка работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.