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Общество

Михаил Ведерников вручил благодарности псковским выпускникам, набравшим на ЕГЭ 100 баллов

Выпускников поздравил с успешным окончанием школы губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Торжественный приём прошёл в Пскове сегодня, 1 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Поздравление выпускников. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона отметил, что выпускники проделали большой путь, и отдельное спасибо стоит сказать их родителям и учителям, ведь без помощи этих людей ничего бы не осуществилось. Кто-то из ребят останется учиться в Псковской области, кто-то поедет в другие регионы, но Михаил Ведерников подчеркнул, что они всегда могут быть уверены, что малая родина окажет всю необходимую помощь.

Губернатор добавил, что в будущем выпускники смогут попробовать свои силы на стажировке в региональном правительстве, органах местного самоуправления и в подведомственных учреждениях.

Вместе с этим для тех, кто продолжит обучение в Псковской области, предусмотрены различные меры поддержки. Это повышенная стипендия для медалистов-целевиков и единовременная выплата для тех, кто будет обучаться по востребованным в регионе специальностям.

Михаил Ведерников добавил, что Псковская область сегодня – это регион возможностей и добиться успеха здесь будет проще, чем в крупных городах. Региону требуются специалисты в системе государственного и муниципального управления, в сфере образования, медицины, сельского хозяйства, промышленности.

Десяти выпускникам, набравшим на ЕГЭ 100 баллов, глава региона вручил благодарности.

Напомним, что в этом году почти 2,5 тысячи ребят окончили школы Псковской области, среди них – 350 медалистов I и II степени, а также 150 выпускников, которые набрали от 90 до 99 баллов на государственном экзамене.

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