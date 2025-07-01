Пропавший в Себежском районе пенсионер найден мёртвым
75-летний Евгений Петухов, пропавший без вести в Себежском районе, найден мёртвым. Об этом сообщается в группе регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.
Пенсионер проживал в посёлке Идрица. 22 июня он ушёл в лес и не вернулся.
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