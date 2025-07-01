Пропавший в Себежском районе пенсионер найден мёртвым

16:11, 01 июля 2025, ПАИ

75-летний Евгений Петухов, пропавший без вести в Себежском районе, найден мёртвым. Об этом сообщается в группе регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.

Пенсионер проживал в посёлке Идрица. 22 июня он ушёл в лес и не вернулся.