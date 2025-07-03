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Общество

В больницах Опочки и Порхова установили два рентгена и флюорограф

Новое тяжёлое диагностическое оборудование поступает в медицинские организации Псковской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». В частности, в Опочецком филиале Островской межрайонной больницы введён в эксплуатацию современный рентгеновский аппарат, сообщила министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко.

Фото из телеграм-канала Марины Гаращенко

В Порховской межрайонной больнице установлены рентген и флюорограф.

«Использование нового оборудования будет особенно эффективно в процессе диспансеризации, когда ранняя диагностика заболеваний может сыграть решающую роль в успешном лечении. Современные технологии, которые обеспечивают получение четких и качественных снимков, помогут врачам лучше понимать состояние здоровья пациентов и принимать обоснованные медицинские решения», – отметила Марина Гаращенко.

Всего в этом году в медицинские организации региона будет поставлено и введено в эксплуатацию восемь рентгенов, три флюорографа и один маммограф.

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