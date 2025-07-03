Власти Пскова готовят для горожан сюрприз к Новому году

15:12, 03 июля 2025, ПАИ

Новое праздничное убранство ждёт город Псков в декабре 2025 года. На сайте госзакупок в настоящее время проводится аукцион с максимальной ценой контракта 25 млн 513 тысяч рублей.

Заказчиком выступает администрация города. «Основная цель работ <…> состоит в создании комфортных условий для отдыха и прогулок на территории центральной части города Пскова в период зимних праздников, а также в увеличении туристической привлекательности города», – отмечается в техзадании.

Одной из наиболее ярких покупок станет искусственная новогодняя ель размером 5,2 x 11 x 5,2 м. Кроме того, заказано более 200 украшений на деревья в виде шишек и звёзд.

Также на Ольгинском мосту должны появиться 12 новых растяжек четырёх видов, а на фонарных столбах по улице Советской – пять консолей. Для псковичей и гостей города установят новые арт-объекты под названием «Псков – город Рождества», «Ангел», большую и малую объёмные звёзды, световые фигуры кролика, вола, птицы, овцы и мула. Ещё 10 арт-объектов украсят Детский парк, это световые фигуры зайца, мула, вола, овечки и ангела.

Добавим, что праздничную атмосферу в Пскове планируется создать к 10 декабря.