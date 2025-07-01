В Псковской области в одной из школ созрели мандарины

17:47, 01 июля 2025, ПАИ

Мандарины созрели в школе в деревне Должицы Плюсского района Псковской области. Об этом сообщает газета «Плюсский край».

Уточняется, что фрукты получились «не какие-то кислые и бледные, а самые настоящие ярко-оранжевые, сладкие и сочные».

«Мы думаем, что нашему деревцу лет пять. В декабре завязались плоды, было три маленьких. Сначала даже не знали, что это – мандарин или апельсин. Выросли вот такие маленькие солнышки, на вкус, кстати, лучше магазинных», – поделилась заведующая отделением Должицкой школы Светлана Жукова.