В Псковской области почтили память ветеранов боевых действий

22:48, 01 июля 2025, ПАИ

В Псковской области почтили память ветеранов боевых действий сегодня, 1 июля.

Так, в центре Струг Красных у мемориального комплекса стружанам – героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы и военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга, состоялся митинг, пишет газета «Струги».

В нем приняли участие: представители администрации округа, районного Дома культуры, председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева, председатель первичной ветеранской организации воинов-афганцев Анатолий Банаев, ветеран боевых действий, председатель первичной ветеранской организации села Новоселье и близлежащих деревень Владимир Кухновец, представители войсковой части, отец Дмитрий, дружинники, активисты местного отделения «Движение первых», волонтеры отряда «Заря».

«Выступающие на митинге отметили, как важна память, уважение к истории, что мы не должны забывать о воинах, которые в нынешнее время получили ранения, им нужно не только внимание, но и поддержка. Минутой молчания почтили память тех, кто сложил свои головы на полях сражений, и возложили цветы к мемориалу», – отметили в газете.

После участники митинга побывали на гражданском кладбище в Стругах Красных, где возложили цветы к могилам воинам-интернационалистам и тем, кто погиб в зоне СВО.

Кроме того, митинг в честь памятной даты прошёл у памятного знака воинам-великолучанам, погибшим в «горячих точках» в сквере Воинской Славы в Великих Луках, сообщает администрация Великих Лук.

Участники мероприятия вспомнили боевые подвиги великолучан, которые отстаивали интересы страны и самоотверженно сражались за народ и государство. После этого все присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Завершился митинг возложением цветов и венков к памятному знаку.