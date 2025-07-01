Ансамбль «Уграда» представил Псковскую область на хоровом фестивале в Карелии

23:47, 01 июля 2025, ПАИ

Народный коллектив – фольклорный ансамбль «Уграда» представил Псковскую область на хоровом фестивале – Международном песенном празднике «Карелия поёт – 2025». Об этом ПАИ сообщили в Министерстве культуры Псковской области со ссылкой на выпуск ГТРК «Карелия».

«Столица Карелии стала центром притяжения хорового искусства», – говорится в сообщении.

На площади Кирова в Петрозаводске объединились голоса порядка 2 000 участников из разных регионов России.