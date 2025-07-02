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Происшествия

Ещё около двух миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников

Около двух миллионов рублей лишились жители Пскова, Великих Лук и Псковского района из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Согласно версии следствия, незнакомцы, звонившие по телефону, выдавали себя за брокеров, работников финансовых учреждений и представителей правоохранительных органов. Под предлогами предотвращения несанкционированного оформления кредита, необходимости перевода средств на «безопасные счета» и предложения дополнительных способов заработка в интернете они завладели сбережениями своих собеседников.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

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