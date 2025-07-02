2 730 деревьев убрали с ЛЭП в Псковской области после шторма

20:06, 02 июля 2025, ПАИ

2 730 деревьев убрали с ЛЭП в Псковской области после шторма. Об этом сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Ранее сообщалось, что 2,8 тысячи человек остаются без электричества в Псковской области.

Напомним, 29 июня из-за непогоды было отключено электроснабжение в 47 населённых пунктах в Пыталовском районе. В Псковском районе без электричества оказалось более двух десятков населённых пунктов. Также из-за шквалистого ветра без света остались жители Опочецкого района. Кроме того, отключения электроэнергии и повреждения деревьев фиксировались в Локнянском и Стругокрасненском районах. Сложная метеообстановка также в Великолукском районе.

Вчера, 1 июля, около 11 тысяч жителей Псковской области находились без электроэнергии из-за непогоды.