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Общество

2 730 деревьев убрали с ЛЭП в Псковской области после шторма

2 730 деревьев убрали с ЛЭП в Псковской области после шторма. Об этом сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Ранее сообщалось, что 2,8 тысячи человек остаются без электричества в Псковской области.

Напомним, 29 июня из-за непогоды было отключено электроснабжение в 47 населённых пунктах в Пыталовском районе. В Псковском районе без электричества оказалось более двух десятков населённых пунктов. Также из-за шквалистого ветра без света остались жители Опочецкого района. Кроме того, отключения электроэнергии и повреждения деревьев фиксировались в Локнянском и Стругокрасненском районах. Сложная метеообстановка также в Великолукском районе.

Вчера, 1 июля, около 11 тысяч жителей Псковской области находились без электроэнергии из-за непогоды.

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