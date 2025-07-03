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Мефодий Перепелятник наступил по народному календарю

Мефодий Перепелятник наступил по народному календарю, сообщает calend.ru.

Епископ Патарский Мефодий, память которого чтят сегодня, жил в III–IV веках в Малой Азии и был известен своим иноческим смирением. Он обучал свою паству христианству мирным и спокойным образом, но при этом уверенно защищал чистоту православия и боролся с ересью. Мефодий оставил значительное литературное наследие, включая произведения в защиту христианства, изложение православных догматов против ереси, нравственные наставления и толкования Священного Писания. В 312 году епископ был схвачен язычниками и казнен.

На Руси к этому времени на полях созревали хлеба, и перепела собирались на них. Поэтому у охотников начинался период легкой охоты: поймать птицу в это время было очень просто. Каждый из них стремился подстрелить хотя бы одну перепёлку в день Мефодия, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками. Опытные охотники знали различные приметы: если над озимым хлебом кружит паутина и летает мошкара, значит, где-то поблизости прячется птица; а вот там, где слышен перепелиный свист, успех ожидать не стоит. Увидеть белого перепела – к большому счастью, а поймать его – значит, на всю жизнь обрести удачу.

Однако другая птица могла принести плохие известия. Считалось, что если на Мефодия днём сова сядет на крышу дома, то вскоре в этом жилище может произойти пожар. Существовали и другие приметы, связанные с погодой. Если в этот день начнётся дождь, то он будет идти ещё 40 дней. О приближающемся дожде также свидетельствовала жаба, выползшая в траву, и раскричавшиеся вечером лебеди. А если паук активно плетёт паутину, значит, погода будет сухой и ясной.

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