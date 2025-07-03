Водоснабжение отключат в нескольких домах в Великих Луках

11:46, 03 июля 2025, ПАИ

Водоснабжение отключат в нескольких жилых домах в Великих Луках в пятницу, 4 июля, с 9:00 в связи с аварийными ремонтными работами на водопроводе, сообщили ПАИ в городской администрации со ссылкой на муниципальное предприятие «Водоканал».

Воды не будет на улицах Глинки, 7, 20, Широкой, 5, 9, Фабричной, 27, 31, 42 (квартира № 2), в переулке Ползунова, 6, на проспекте Гагарина, 127а (магазин + склады).

Водоснабжение восстановят после 13:00.