Псковские режиссёры представят свои работы на фестивале «Западные ворота»

11:59, 03 июля 2025, ПАИ

Кинопоказ финалистов областного конкурса видеоработ «КиноСТАРТ» в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» состоится в Пскове 5 июля, сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Зрители смогут увидеть лучшие работы участников направления «Снимаем кино за 14 дней».

В программе работы псковских режиссёров: «Человеку нужен человек» (Александр Ануфриев), «Комары» (Андрей Воронов), «Человеку нужен человек. Экскурсовод. Киностарт2025. Кино за 14 дней» (Регина Малашук), «История нарисованного человечка» (Никита Мовчанов), «Надя» (Роман Рыжов), «Заблудшие» (Дарья Парфенова).

Показ работ пройдёт в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва (улица Ленина, дом 3). Начало в 16:30. Вход свободный для всех желающих, обязательна предварительная регистрация.

Организаторы сообщают о возможном дополнении программы новыми работами.

Победителя конкурса определяют по итогам зрительского голосования. Торжественное объявление автора лучшей работы и церемония награждения пройдут на закрытии кинофестиваля 6 июля.