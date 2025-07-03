День работников Госавтоинспекции отмечают в России

08:27, 03 июля 2025, ПАИ

Профессиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции – День ГИБДД МВД Российской Федерации, или День ГАИ России, установленный приказом министра внутренних дел РФ № 502, отмечают ежегодно в России 3 июля, сообщает calend.ru.

Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была основана в 1936 году в результате утверждения Положения о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР постановлением Совета народных комиссаров от 3 июля 1936 года. С июня 1998 года ГАИ преобразована в Госинспекцию по безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ. В 2002 году в указ президента РФ № 711 от 15 июня 1998 года были внесены изменения, сделавшие наименования ГИБДД и ГАИ равнозначными.

В настоящее время трудно переоценить роль ГАИ. С каждым годом количество автомобилей увеличивается, а движение на дорогах становится всё более напряжённым. В таких условиях работа инспекторов становится крайне сложной, но в то же время и очень важной.

В дополнение к ужесточению штрафов и мер наказания для нарушителей правил дорожного движения руководство и сотрудники ГИБДД проводят ряд значимых мероприятий, направленных на обеспечение безопасности на дорогах для всех участников, независимо от возраста. Организовывается широкая пропаганда образа законопослушного водителя и пешехода в СМИ, проводятся конференции с участием представителей науки, культуры, искусства и политики, а также многочисленные общественные акции с участием сотрудников ГИБДД. Эффективная работа пропагандистов Госавтоинспекции в учебных заведениях приносит ощутимые результаты: число юных инспекторов движения возросло до 200 000 школьников.