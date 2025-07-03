Глава Пскова анонсировал фестиваль сапсёрфинга в конце июля

09:55, 03 июля 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале анонсировал фестиваль сапсёрфинга в конце июля.

«До Дня города Пскова остаётся меньше месяца, и мы готовим множество ярких и интересных событий, среди которых особое место занимает традиционный фестиваль сапсёрфинга – «ПсковSup Фест». Приглашаем всех желающих принять участие в костюмированном заплыве на сап-бордах, который состоится 26 июля. Если у вас нет своего сапа, вы сможете взять его в аренду. Самого талантливого автора лучшего костюма ожидает приятный сюрприз – сап-борд в подарок», – сообщил глава города.

В 9:00 стартует регистрация и работа стартового городка, а сам заплыв начнется в 11:00 от дома №4 на улице Георгиевской. С 10:00 до 14:00 там же будут работать интерактивные площадки для детей и взрослых.

«Уже сейчас готовьте оригинальные костюмы и начинайте тренировки. Оставляйте заявку по ссылке. Первые 100 человек, прошедших регистрацию, смогут получить сап для участия бесплатно», – уточнил Борис Елкин.