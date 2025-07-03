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Общество

Глава Пскова поздравил сотрудников ГАИ с профессиональным праздником

Глава Пскова Борис Елкин поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником, который отмечают сегодня, 3 июля.

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

«Ваш труд обеспечивает безопасность на дорогах нашего региона, защищает жизни тысяч людей каждый день. Вы профессионально выполняете свою работу, несмотря на сложности и риски, демонстрируя высокую ответственность и профессионализм. Спасибо вам за вашу непоколебимую верность служебному долгу, преданность профессии и ежеминутную чуткость в заботе о людях», – отметил Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Он также пожелал сотрудникам Госавтоинспекции крепкого здоровья, благополучия в семьях, удачи во всех начинаниях и новых профессиональных успехов.

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